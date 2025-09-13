Сикорский посмеялся над россиянами, которые путаются в собственной лжи

Сикорский посмеялся над россиянами, которые путаются в собственной лжи3
- 13.09.2025, 14:53
Посол России в ООН выдал версию, отличную от кремлевской.
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал российский нарратив о беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Об этом он написал в соцсети Х.
Польский политик отмечает, что Россия искажает правду в этом вопросе, представляя различные версии событий.
«Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?» – написал Сикорский.
The Russian government suggests that Russian drones breached Poland’s airspace by mistake while the Russian UN ambassador claims it’s a physical impossibility for Russian drones to reach Poland.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2025
Which Russian lie are we supposed to believe?
По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.
На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.