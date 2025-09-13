Литва усилила контроль за границей с Беларусью и Россией 13.09.2025, 17:54

На время проведения учений «Запад-2025».

Во время проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025» литовские пограничники отмечают отсутствие активности со стороны Беларуси. Генерал Рустам Любажев заявил, что ситуация на границе с Беларусью и Калининградской областью стабильная, провокаций пока не зафиксировано, передает издание Lrt.lt Пограничные пункты Медининкай и Шальчининкай функционируют без изменений, наблюдается лишь небольшое снижение транспортного потока.

Литва сохраняет возможность закрыть пограничные пункты в случае провокаций, однако пока таких мер не требуется. В связи с учениями «Запад-2025» Литва усилила контроль, а союзники по НАТО, включая Испанию и Венгрию, обеспечивают воздушное патрулирование. На границе дислоцированы более 4 тысяч союзнических войск с оборудованием для обороны и блокировки важных подходов к стране.

Учения «Запад-2025» планируют с участием около 30 тысяч военных из России и Беларуси. Главная цель – демонстрация силы западным странам. Литовские власти продолжают внимательно наблюдать за ситуацией, подчеркивая, что угрозы нападения на страну или на НАТО нет.

