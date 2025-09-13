закрыть
13 сентября 2025, суббота, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва усилила контроль за границей с Беларусью и Россией

  • 13.09.2025, 17:54
Литва усилила контроль за границей с Беларусью и Россией

На время проведения учений «Запад-2025».

Во время проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025» литовские пограничники отмечают отсутствие активности со стороны Беларуси. Генерал Рустам Любажев заявил, что ситуация на границе с Беларусью и Калининградской областью стабильная, провокаций пока не зафиксировано, передает издание Lrt.lt Пограничные пункты Медининкай и Шальчининкай функционируют без изменений, наблюдается лишь небольшое снижение транспортного потока.

Литва сохраняет возможность закрыть пограничные пункты в случае провокаций, однако пока таких мер не требуется. В связи с учениями «Запад-2025» Литва усилила контроль, а союзники по НАТО, включая Испанию и Венгрию, обеспечивают воздушное патрулирование. На границе дислоцированы более 4 тысяч союзнических войск с оборудованием для обороны и блокировки важных подходов к стране.

Учения «Запад-2025» планируют с участием около 30 тысяч военных из России и Беларуси. Главная цель – демонстрация силы западным странам. Литовские власти продолжают внимательно наблюдать за ситуацией, подчеркивая, что угрозы нападения на страну или на НАТО нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский