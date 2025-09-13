Белорусские железнодорожники: Транзит из Китая в Европу парализован 10 13.09.2025, 17:58

8,494

Настоящий коллапс.

Беларусь и Польша занимают стратегическое положение в рамках транспортного коридора Китай – Европа. Через них проходит значительная часть контейнерных поездов из Китая в Германию, Нидерланды и Бельгию. Теперь этот маршрут фактически блокирован, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси» о закрытии границы Польши с Беларусью в ночь на 12 сентября.

Пропускная способность главного коридора Китай – Европа через Оршу и Брест составляет до 80–90 пар поездов в сутки (грузовых и пассажирских). В реальности транзитные контейнерные поезда из Китая занимают порядка 20–30 поездов в сутки от общего объема перевозок в данном направлении.

Средний контейнерный поезд насчитывает 50–57 вагонов, длина которого составляет около 700–900 метров. Один поезд в отстое занимает почти километр пути. На крупных станциях можно разместить несколько составов. Но если количество таких поездов будет насчитывать десятки, это уже создаст серьезную помеху движению местных поездов.

«Таким образом, если ежедневно в границу будет «упираться» хотя бы 15–20 поездов, то за неделю накопится так называемых «брошенных поездов по коду 02 *». При средней длине одного состава около 800 м это составит порядка 80–110 км путей, занятых исключительно под отстой поездов. Даже при максимально оптимизированном распределении по станциям и запасным паркам через 7–10 дней начнется дефицит свободных путей на БЖД. Станции будут блокироваться, а маневровая работа сильно осложняться или вовсе станет невозможной , — объясняют специалисты».

Справочно: Брошенный поезд — грузовой состав, задержанный и временно отставленный от движения: как правило, без локомотива, поставлен на боковой путь станции, закреплен тормозными башмаками и находится под охраной. Причины — технические, коммерческие или технологические: неприем станцией назначения/получателем, отсутствие локомотива, неприем смежной железной дорогой, ограничения на пограничных переходах и т. п.

Код 02 — служебная классификация задержек, означающая, что поезд «уперся» в границу или не принят иной инфраструктурой (пограничный переход с «третьими» странами/СНГ либо сеть другого владельца).

