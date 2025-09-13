Рыбы на самом деле не немые и общаются между собой 2 13.09.2025, 18:15

Ученые развеяли популярный миф.

Многие люди думают, что рыбы немые - такой миф популяризирован очень давно, появилось даже несколько поговорок, например «нем, как рыба». В действительности же рыбы разговаривают между собой, пишет Unian.

Как рыбы общаются между собой - интересный способ

У рыб нет голосовых связок, именно поэтому люди не слышат их так, как слышат себя или других животных, обитающих на суше. Однако ученые утверждают, что подводные обитатели «разговаривают» миллионы лет, просто ухо человека не может воспринимать эти звуки. С помощью жабр, плавников и хвостов существа могут хлопать, квакать, булькать и даже рычать. В 2014-м году ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, как общаются рыбы между собой. Млекопитающие могут издавать до восьмидесяти разных звуков. Чаще всего, поводом для реакции становится защита своей территории, конфликт, ухаживания или прием пищи.

Также, по мнению ученых, рыбы могут обмениваться звуками между собой, чтобы не теряться в толще воды, и выбирать место жительства. Ученые провели эксперимент, разместив динамики с определенным звуковым рядом на определенной частоте возле коралловых рифов, чтобы привлечь туда жителей подводного царства. Таким образом люди пытались спасти местность от вымирания - и действительно, большое количество морских млекопитающих приплыли на знакомый звук.

Кроме того, ученые выяснили, что рыбы по-разному реагируют на обстановку, в которой находятся. Они издают низкочастотные звуки, если местность загрязнена, или есть другие проблемы, из-за которых локация непривлекательно. Высокочастотные звуки намекают сородичам, что жить здесь можно - опасностей нет.

Эколог Корнелльского университета Аарон Райс, который больше 20 лет ведет учет рыбьих бесед, утверждает, что млекопитающие общаются, в основном, о еде и совокуплении. Звуки, которые могут издавать жители глубин, не всегда привлекательные - голос рыбы-ласточки похож на скрежет стеклоочистителя, а рыба-барабанщик в брачный период шумит, как отбойный молоток. Так что, если вы думали, что рыбы на самом деле немые, то нет - они могут общаться, просто человеческий слух не способен уловить такие частоты или принять звук млекопитающего за ремонтные работы.

