На железной дороге в Орловской области РФ взорвалась бомба 13.09.2025, 22:03

Погибли два сотрудниками Росгвардии.

В результате подрыва бомбы, обнаруженной на железной дороге в Орловской области, погибли два человека, один сильно пострадал.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были найдены взрывные устройства… При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка после этого стали проводить оперативные мероприятия, из-за чего движение ряда поездов задержали. В основном они курсировали между Москвой и Санкт-Петербургом и Белгородом и Курском.

Позже исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что погибшие при этом взрыве были сотрудниками Росгвардии. Пострадавших среди пассажиров поездов нет.

