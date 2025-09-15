закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 9:54
Атаки ВСУ опустошили базу Черноморского флота в Крыму

1
  • 15.09.2025, 9:37
Почти полное отсутствие техники.

Атаки ВСУ фактически разрушили военную базу россиян в Севастополе на полуострове Крым. Об этом 15 сентября сообщила разведывательная группа «АТЕШ».

Во время разведки 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ агенты «АТЕШ» обнаружили почти полное отсутствие техники на территории базы, а отдельные машины выглядели нерабочими. Это свидетельствует о дефиците техники у оккупантов: ее перекидывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов украинских войск.

758-й ЦМТО является стратегическим объектом, через который Черноморский флот получает топливо, боеприпасы и продовольствие. Без функционирования этого центра флот теряет возможность эффективно вести боевые действия.

Ранее склады центра уже становились целями атак в районах Сахарной Головки и улицы Шабалина.

«АТЕШ» продолжает сбор разведывательных данных, которые передаются Силам обороны Украины.

11 сентября партизаны движения ««АТЕШ»» атаковали оборонный завод в Туле, уничтожив вышку связи. Завод, принадлежащий российскому военно-промышленному комплексу, производит ПВО, скорострельные пушки, стрелковое оружие, в том числе ПТРК «Корнет» и ЗРПК «Панцирь-С».

В «АТЕШ» сообщили, что ранее уже проводили разведку и наносили удары по объекту, но теперь переходят к активному уничтожению инфраструктуры завода, и это, по их словам, только начало.

