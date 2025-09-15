Новые технологические мошенники взялись за белорусов

Новые технологические мошенники взялись за белорусов1
- 15.09.2025, 9:42
- 1,134
Будьте осторожны.
В Банковском процессинговом центре предупреждают о росте мошеннических действий с использованием технологии NFC.
Суть мошеннической схемы заключается в том, что гражданам по телефону под разными предлогами рекомендуют установить на мобильный телефон вредоносное приложение. После того, как эта просьба выполнена, мошенники просят приложить свою банковскую карточку к телефону и ввести PIN-код. При этом злоумышленник успокаивает жертву, ссылаясь на то, что карточка физически остается у держателя, поэтому PIN-код вводить не опасно.
На самом же деле приложение считывает данные карточки, необходимые для проведения бесконтактной операции с использованием технологии NFC, и передает их мошеннику, который в этот момент может находится в другой стране. В это же время злоумышленник прикладывает свое мобильное устройство с аналогичным приложением к терминалу или банкомату с бесконтактным интерфейсом – передача данных с карточки происходит в режиме реального времени. В итоге держатели, не подозревая серьезной угрозы, становятся жертвами мошенничества, а операции по их карточкам с использование бесконтактной технологии и подтверждением PIN-кодом проходят по всему миру.
В Банковском процессинговом центре называют основные правила, чтобы не попасться на удочку мошенников:
не переходите по ссылкам из СМС или в мессенджерах;
не устанавливайте приложения из неофициальных источников и по сомнительным ссылкам. Перед установкой проверьте рейтинг и отзывы приложения, чтобы не столкнуться с вредоносными программами;
если получили сообщения или звонки от якобы сотрудников банка, обратитесь в банк по номерам телефонов, указанным на официальном сайте, не взаимодействуйте со звонящими и не пересылайте полученные ссылки;
ни по телефону, ни в СМС никому и ни под каким предлогом не стоит сообщать персональные данные, информацию о реквизитах банковской карточки, PIN-код и другую конфиденциальную информацию.