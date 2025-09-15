Украинский «Азов» освободил населенный пункт на Донбассе1
- 15.09.2025, 12:06
- 1,800
Успешная работа бойцов ВСУ в районе Доброполья.
Военные 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» во взаимодействии с ВСУ зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении Донецкой области. Об этом говорится в сообщении «Азова» в понедельник, 15 сентября.
Сейчас страна-агрессор продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. Военное командование РФ передислоцировало туда дополнительные резервы в составе четырех бригад пехоты и одного полка морской пехоты.
«Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны», — сообщает «Азов».