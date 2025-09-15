закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский «Азов» освободил населенный пункт на Донбассе

1
  • 15.09.2025, 12:06
  • 1,800
Украинский «Азов» освободил населенный пункт на Донбассе

Успешная работа бойцов ВСУ в районе Доброполья.

Военные 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» во взаимодействии с ВСУ зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении Донецкой области. Об этом говорится в сообщении «Азова» в понедельник, 15 сентября.

Сейчас страна-агрессор продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. Военное командование РФ передислоцировало туда дополнительные резервы в составе четырех бригад пехоты и одного полка морской пехоты.

«Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны», — сообщает «Азов».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук