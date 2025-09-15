Украинский «Азов» освободил населенный пункт на Донбассе 1 15.09.2025, 12:06

1,800

Успешная работа бойцов ВСУ в районе Доброполья.

Военные 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» во взаимодействии с ВСУ зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении Донецкой области. Об этом говорится в сообщении «Азова» в понедельник, 15 сентября.

Сейчас страна-агрессор продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. Военное командование РФ передислоцировало туда дополнительные резервы в составе четырех бригад пехоты и одного полка морской пехоты.

«Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны», — сообщает «Азов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com