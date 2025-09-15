ВСУ выбивают россиян на Сумщине 1 15.09.2025, 16:16

2,582

Иван Ступак

Эксперт объяснил, как это удается.

Силы обороны имеют успехи на фронте, в частности в районе Доброполья. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

- Мы можем говорить о том, что то выступление, которое РФ сделала в направлении Доброполья, украинские военные очень капитально в последние дни зачищают, подрезают и наносят значительные потери для российской армии именно там. Россияне хотели из этого прорыва сделать полное разрушение украинского фронта. И за, как они любят, за две-три недели достичь Славянска, Краматорска и вообще украинский фронт должен посыпаться. Он не посыпался, он удержался, - сказал Ступак.

Впрочем, добавляет эксперт, россияне не отказываются от своей цели прорвать линию обороны Украины к северу от Покровска. Он отметил, что оккупанты могут атаковать в районе Добропольского выступления или в другом месте. Но сейчас они накапливают силы для этой операции. Ступак добавил:

- Есть сообщения о том, что Украина очень неплохо выбивает россиян из Сумской области. И я предполагаю, это связано с тем, что российские войска оттуда перемещаются в направлении Донецкой области. Кто-то идет на восстановление в Херсонскую область, кто-то возвращается в Орехово, кто-то в Покровск. Но в любом случае Покровск для России остается номером один.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com