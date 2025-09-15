Белорусские компании продали России 20 тысяч дронов на $34 миллиона 2 15.09.2025, 16:32

3,416

Расследование.

С начала 2022 года по июнь 2025-го 14 белорусских компаний поставили в Россию более 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов на 34 млн долларов, сообщает Белорусский расследовательский центр (БРЦ).

Как отмечается, крупнейшим производителем квадрокоптеров в мире является китайская компания DJI (70% рынка). В 2022 году она приостановила деятельность в РФ и Украине, однако «осталась самой популярной маркой беспилотников, которые используют в войне, причем обе стороны».

О том, что Москва использует в войне китайские БПЛА, летом сообщала правозащитная организация Human Rights Watch. Ее эксперты идентифицировали дроны, которые российские военные использовали для атак на Херсон.

В мае 2022-го этими беспилотниками заинтересовалось Министерство обороны Беларуси, сообщает БРЦ. По данным расследователей, ведомство тогда решило закупить 56 квадрокоптеров DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Поставщиком было определено зарегистрированное в Минске ООО «Хобби-Парк». Стоимость контракта превысила 1,8 млн рублей (около 700 тыс. долларов).

БРЦ утверждает, что именно эта компания является «крупнейшим поставщиком БПЛА из Беларуси в Россию (на 14,3 млн долларов)».

«Это около половины стоимости всех беспилотников, проданных белорусскими компаниями в Россию с начала полномасштабной войны и до июня 2025 года включительно. В 2022-м прибыль компании выросла почти в 27 раз и составила 9,7 млн долларов (в следующие два года она снижалась до 3 млн и 1,7 млн, но все равно была в несколько раз больше, чем в 2021-м)», — говорится в расследовании.

Уточняется, что компания поставляла в РФ БПЛА и аккумуляторы к ним белорусского и китайского производства.

В 2023 году DJI в комментарии «Настоящему времени» назвал «Хобби-Парк» официальным дилером.

Основал компанию в 2010 году родившийся в Крыму (Украина) гражданин России, экс-советник замминистра транспорта РФ Олег Бадера и белорусский предприниматель Дмитрий Курносенко.

В декабре 2011-го владельцами компании стали белорусы Виктор Пылаев и его старший сын Даниил.

По данным БРЦ, компания поставила в РФ 2.827 дронов, в том числе производства DJI. Большинство его покупателей не имеют отношения к военным структурам, но, как заявляют расследователи, некоторые из них «прямо или косвенно связаны с российским ВПК и продажей оружия».

Два самых крупных клиента компании связаны между собой, отмечается в публикации. Первый — ООО «Позитрон». За август, октябрь и ноябрь 2022 года она купила 1.026 дронов почти на 7 млн долларов. Второй — ООО “Тайгер-Ган” (45 дронов на 268 тыс. долларов).

В числе покупателей также АО «Пергам-Инжиниринг» (13 дронов DJI Mavic 3 на 77 тыс. долларов).

Еще 31 квадрокоптер Mavic 3 на 119 тыс. долларов поставлен ООО «ЕФТ Групп».

Среди белорусских поставщиков есть также ООО «Альфа Орион» (входит в группу компаний aOrion и является резидентом Парка высоких технологий), оно продает в Россию свою разработку — дрон вертолетного типа Heli-E, который способен перевозить до 8 кг груза.

За два года (с сентября 2022-го по декабрь 2024-го включительно) компания поставила российским организациям, связанным с ВПК, продукции на 3,1 млн долларов.

Еще один из «крупнейших белорусских поставщиков беспилотников в Россию“ — ЗАО “КББВ». Эта компания среди прочего производит беспилотный вертолет «Хантер», созданный для поиска и уничтожения других беспилотников, бронетехники и людей. Его презентовали в 2021 году как «первый в мире беспилотный разведывательно-ударный вертолет», подчеркивает БРЦ.

Обращается внимание, что еще одна разработка КББВ стала базой для другого российского «тяжелого» БПЛА — БАС-200. При этом журналисты БРЦ установили, что в нескольких случаях за российский БАС-200 выдавали беспилотники белорусского производства.

«Всего, по нашим подсчетам, в декабре 2022-го, январе и марте 2023-го КББВ продала 28 беспилотников вертолетного типа белорусского происхождения российскому КумАПП почти за 12 млн долларов», — отмечают расследователи.

Компанию «Альфа Орион» в 2017 году основал Вадим Черевко. В 2024-м фирма перешла его тестю Сергею Засухину. Среди сотрудников предприятия БРЦ обнаружил человека, которого в 90-е «называли личным пилотом Лукашенко»: «Это Вадим Мельник, в 2021–2022 годах он руководил полетами в компании, а ранее, в 2001-м, был заместителем председателя Госкомитета по авиации Беларуси, в 2005-м возглавил его».

По словам Путина, российские военные только в 2024 году получили больше 1,5 млн беспилотников разных типов, ежедневно на передовую отправляли около 4 тыс. FPV-дронов.

- На этом фоне белорусские поставки — около 21 тыс. беспилотников с начала полномасштабного вторжения — могут показаться незначительными. Однако важен момент: белорусские компании поставляли дроны, когда Россия в них остро нуждалась, — подчеркивает БРЦ.

