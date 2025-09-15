Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка 15.09.2025, 20:32

1,440

Иллюстрационное фото

Его стоимость оценивается в 365 миллионов долларов.

В Бразилии выставят на продажу изумрудную глыбу размером с трехлетнего ребенка, найденную в штате Баия. Об этом сообщает WDAF-TV.

Размер драгоценного камня составляет примерно 90 на 40 сантиметров, а вес — 241 килограмм. На долю изумрудных кристаллов приходится 45-50 процентов массы, то есть около 110-120 килограммов.

Стоимость огромного изумруда оценивается в 365 миллионов долларов, однако его стартовая цена на аукционе будет значительно ниже — 19 миллионов долларов. Ожидается, что торги продлятся до 23 сентября.

