15 сентября 2025, понедельник, 20:53
Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

  • 15.09.2025, 20:32
  • 1,440
Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка
Иллюстрационное фото

Его стоимость оценивается в 365 миллионов долларов.

В Бразилии выставят на продажу изумрудную глыбу размером с трехлетнего ребенка, найденную в штате Баия. Об этом сообщает WDAF-TV.

Размер драгоценного камня составляет примерно 90 на 40 сантиметров, а вес — 241 килограмм. На долю изумрудных кристаллов приходится 45-50 процентов массы, то есть около 110-120 килограммов.

Стоимость огромного изумруда оценивается в 365 миллионов долларов, однако его стартовая цена на аукционе будет значительно ниже — 19 миллионов долларов. Ожидается, что торги продлятся до 23 сентября.

