Путин отчитал чиновников за резкое замедление экономики

Темпы роста к лету упали почти до нуля.

Диктатор РФ Владимир Путин в понедельник второй раз за месяц собрал совещание с членами экономического блока правительства и указал на резкое замедление российской экономики, темпы роста которой к лету упали почти до нуля.

«Ещё в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали всё, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять необходимые меры по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности. Соглашались с тем, что это неизбежно приведёт к «охлаждению» экономики, к её, как мы говорили тогда, «мягкой посадке». И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не «переохладить», не «заморозить» её», — сказал Путин.

«Что мы видим сейчас?» — задался вопросом диктатор и сам же ответил: «По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.

«Вопрос: этого достаточно? — спросил Путин собравшихся в Кремле министров и чиновников центробанка, печально смотревших в свои бумаги. — Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?»

В прошлом году, по данным Росстата, российская экономика прибавил 4,3%, а годом ранее — 4,1%. С тех пор темпы экономического роста замедлились вчетверо, а квартал к кварталу экономика начала сокращаться впервые с 2022 года. На грани стагнации — с 0,7% роста — оказалась промышленность. А отрасли, которые бурно росли в прошлом году, скатились в глубокую рецессию. Производство одежды в июле обвалилось на 7%, мебели — на 12%, электрооборудования — на 6,5%. До 10,2% ускорился спад в металлургии.

Правительство, которое изначально обещало Путину 2,5% экономического роста в этом году, в сентябре снизило прогноз до 1,5%, а затем — до 1,2%. Это в 2,5 раза меньше, чем рост мировой экономики, который, по оценкам МВФ, составит в этом году 3%.

Российская экономика должна расти не просто как мировая, а быстрее ее, сказал Путин собравшимся в Кремле. От положения дел в экономике «зависят стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ», подчеркнул он.

По словам источника «Интерфакса», знакомого с ходом бюджетных проектировок, из-за резкого замедления экономики «сжимается ресурсная база» для бюджета, который уже страдает от недобора нефтегазовых доходов. Изначально проект казны верстали с дефицитом 0,5%, затем подняли план до 1,7%. о и эту цель выдержать, скорее всего не получится, сообщил собеседник «Интерфакса».

По данным Минфина, на конец августа в бюджете образовалась дыра размером 4,2 трлн рублей — в 150 раз больше, чем на ту же дату год назад (28 млрд рублей). Из-за проблем с доходами власти рассматривают новое повышение налогов в 2026 году, говорили ранее источники Reuters и The Bell. По данным The Bell, наиболее вероятный сценарий — повышение НДС с 20% до 22%.

