В Беларуси подняли стоимость питания в школах и садах 16.09.2025, 9:19

На сколько?

Совет министров Беларуси повысил нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую родителям школьников и дошколят придется платить за питание детей в учреждении образования. Как правило, правительство пересматривает их ежегодно, в начале нового учебного года.

Новые нормы правительство прописало в своем постановлении №500 от 12 сентября, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 16 сентября.

Как и прежде, нормы расходов на питание дифференцированы и зависят от нескольких факторов - возраста учащихся, типа учебного заведения, а также количества часов, которое ребенок проводит в стенах учебного заведения. В среднем нормы расходов на питание подняли на 5% .

Сколько будет стоить питание в школах и садах?

В большинстве детских садов, в том числе, специальных детсадах, а также в большинстве общеобразовательных школ, спецшколах и специальных школах-интернатах установлены следующие нормы расходов на питание:

для детей от 1 года до 3 лет с 10,5-часовым пребыванием - 3,77 рубля (было 3,59 рубля, то есть на 18 копеек больше),

для детей от 1 года до 3 лет с 12-часовым пребыванием - 4,85 рубля (было 4,62 рубля, то есть на 23 копейки больше),

для детей от 3 до 7 лет с 10,5-часовым пребыванием - 4,95 рубля (было 4,71 рубля, то есть на 24 копейки больше),

для детей от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием - 6 рублей (было 5,71 рубля, то есть на 29 копеек больше),

для школьников в возрасте 6–10 лет с трехразовым питанием - 4,81 рубля в день (было 4,58 рубля, то есть на 23 копейки больше),

для школьников в возрасте 11–18 лет с трехразовым питанием - 5,67 рубля в день (было 5,4 рубля, то есть на 27 копеек больше).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com