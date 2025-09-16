Россия начала привлекать к сборке дронов похищенных в Украине детей 16.09.2025, 14:41

В Германии выяснили подробности.

Россия использует 210 объектов, включая принадлежащие Управлению делами президента, для похищения, депортации, перевоспитания и принудительного усыновления десятков тысяч украинских детей. В одном случае дети, прошедшие через Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае, были вынуждены участвовать в сборке беспилотников и другой военной техники, выяснили специалисты Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета.

С 2022 года через «Смену» прошло более 300 детей из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, говорится в докладе лаборатории (его цитирует The Telegraph). В лагере действует не менее шести программ для детей из России и с оккупированных территорий Украины, некоторые из них ведет «Юнармия». В апреле 2024 года она организовала «лагерь инноваций и технологий», в котором детей привлекали к выпуску вооружений, которые используются в войне против Украины. Среди них была как минимум одна группа детей из Луганской области, которые наряду с дронами собирали миноискатели, роботов и устройства быстрой зарядки для штурмовых винтовок, говорится в докладе.

Программы «Юнармии» в «Смене» традиционно также включают строевую подготовку, обучение владению огнестрельным оружием и оказанию медицинской помощи. Перевоспитание и военную подготовку дети из Украины также проходят в подмосковном центре «Юный патриот», который открылся в июле 2023 года.

Этот и еще два центра, принадлежащие Управделами президента, а также военная база входят в группу из 210 объектов, задействованных в вывозе и перевоспитании украинских детей, выяснили исследователи Йельского университета (который в России объявлен «нежелательной организацией»). Примерно в 40 из них реализуются мероприятия по индоктринации детей в военных целях. Им преподают российскую версию истории их родины, обучают начальной военной подготовке и т. д.

Российские и назначенные ими на оккупированных территориях власти порой даже и не скрывают этой деятельности. В январе секретарь Луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета «ЛНР» Денис Мирошниченко проводил первую в этом году группу детей в центр «Юный патриот». «В рамках взаимодействия с Управлением делами Президента Российской Федерации и подписанных договоренностей с оздоровительными лагерями сегодня очередная группа детей отправилась в военно-спортивный центр «Юный патриот». Я рад, что из года в год мы оздоровляем все больше и больше юных жителей республики», – приводились слова Мирошниченко на сайте «Единой России» в «ЛНР».

«Центр открыт специально для оздоровления детей из ЛНР и ДНР и работает круглогодично. В текущий заезд «Юный патриот» посетит 51 ребенок. Всего в течение года планируется оздоровить более пятисот ребят, – говорится в сообщении. – Кроме оздоровления в программу входят мероприятия по патриотическому воспитанию, а также экскурсии по исторически значимым мемориальным комплексам Москвы и Подмосковья».

«Патриотическое воспитание» включает разделение на «взводы», ношение тактического снаряжения, защитной экипировки и оружия, пишут авторы доклада со ссылкой на фотографии детей, прибывших в «Юный патриот» в июле 2025 года.

На прошлой неделе несколько сенаторов от обеих партий в Конгрессе США подготовили законопроект, предусматривающий включение России и Беларуси в список государств – спонсоров терроризма, если они не вернут более 19 000 похищенных из Украины детей. «Попасть в этот список непросто. Что ж, позвольте мне сказать, что Россия заслужила право быть в нем, – заявил республиканец Линдси Грэм. – Каков правильный ответ [на похищение украинских детей]? Сделать с этим что-нибудь. Поднять нам, миру, свою задницу и сделать это неприемлемым».

