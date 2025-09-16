Россию почти полностью отрезали из мировой торговли нефтью за доллары 1 16.09.2025, 15:22

Юанизация РФ несет для нее риски.

Западные санкции против российских банков и нефтяных компаний практически полностью вырезали Россию из мировой торговли нефтью за доллары, следует из данных Минэнерго РФ, которые публикуют «Известия».

По оценкам ведомства, доля доллара — ключевой мировой валюты, на которую приходится половина всех глобальных расчетов, — в платежах за российскую нефть и нефтепродукты опустилась до ничтожных 5% с 55% до начала войны. Доля евро сжалась до 1%, хотя до вторжения в Украину достигала 30%.

В целом «токсичные валюты» в экспортной выручке российских компаний составляют, по данным ЦБ, лишь 13,4% — минимум за всю историю наблюдений. В июле из $38 млрд экспортных доходов экономики только около $5 млрд пришло в страну в виде долларов и евро. Для сравнения: в 2013 году доля главных валют мировой торговли в российском экспорте достигала 90%. А их приток составлял около $40 млрд ежемесячно.

Отрезанная от долларов, российская экономика переключается на юани. По данным Минэнерго, сейчас две трети российской нефти продается за китайскую валюту. В юанях платит не только Китай, но и Индия, отмечает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.

Изначально нефтяную торговлю с Индией пытались ввести в рупиях, однако индийский ЦБ не дал разрешения на ее вывод за пределы страны. В результате у нефтяников накопились миллиарды долларов в индийской валюте, которые те не могли использовать.

Потратить рупии на индийские товары также оказалось нелегко: республика закупает в России больше товаров, в первую очередь энергоресурсов, чем сама поставляет в РФ, отмечает Андрианов.

Юанизация России, которая подается властями как прорыв в направлении многополярного мира, на деле несет риски. В отличие от доллара китайская валюта не является свободно конвертируемой, находится под жестким контролем ЦБ, указывает Андрианов. Кроме того, потратить юань на закупку товаров где-либо, кроме Китая, практически невозможно, а его доля в мировой торговле составляет лишь 4,3%.

