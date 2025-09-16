В Казахстане ужесточили наказание за кражу невест 1 16.09.2025, 18:54

Ранее похитивший мог избежать наказания, если добровольно отпустил свою жертву.

В Казахстане ужесточили ответственность за принуждение к браку и кражу невесты, сообщили в МВД страны.

Так, ранее похитивший мог избежать наказания, если добровольно отпустил свою жертву. Теперь такую оговорку исключили, виновное лицо привлекут к уголовной ответственности вне зависимости от того, освободил человек девушку или нет.

«Теперь эта возможность исключена: даже при добровольном освобождении потерпевшего виновное лицо будет привлечено к ответственности», — говорится в публикации.

Помимо этого, в Казахстане ввели статью о принуждении к браку — ст. 125-1 Уголовного кодекса. При отягчающих обстоятельствах максимальное наказание по ней может достигать десяти лет лишения свободы.

«Если такое действие (принуждение к браку) повлечет по неосторожности тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. А если принуждение совершается насилием, в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с использованием служебного положения, то предусматривается еще более суровое наказание», — уточнили правоохранительные органы.

