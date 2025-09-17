закрыть
На авиабазе Су-34 «Морозовск» в России вспыхнул пожар

2
  • 17.09.2025, 8:31
  • 7,708
На авиабазе Су-34 «Морозовск» в России вспыхнул пожар
Коллаж: 24tv.ua

Очаг находится на стоянке военных самолетов.

На военном аэродроме «Морозовск» в Ростовской области России произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным «Крымского ветра», очаг пожара зафиксирован на стоянке военных самолетов и в месте расположения инженерного батальона. Причина пожара еще не известна, но не исключается, что это результат атаки дронов.

Дело в том, что 16 сентября дроны нанесли удар по военным объектам на территории Ростовской области РФ. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале подтвердил, что регион подвергся воздушной атаке. Но он утверждает, что российская противовоздушная оборона якобы успешно отразила воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА.

На военном аэродроме «Морозовск» находится 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк армии РФ. В его составе – фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30/35.

Нужно отметить, что ВСУ ранее несколько раз наносили воздушные удары по аэродрому «Морозовск», в том числе в 2024 и 2025 годах. Например, по этому аэродрому нанесли удар 5 августа, в результате чего было уничтожено несколько складов с боеприпасами, включая управляемые авиабомбы ФАБ-500М62 и ракеты РВВ Р-27. Спутниковые снимки подтвердили полное уничтожение одного склада.

