Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому
- 17.09.2025, 9:16
- 3,984
Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.
Президент США Дональд Трамп передал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.
Об этом сообщает RMF24.
Как пишет издание, Белый дом доставил письмо от Трампа президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Оно уже отправлено в Варшаву дипломатической почтой.
Содержание письма пока неизвестно.
Также сообщается, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.
Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.