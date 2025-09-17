закрыть
Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому

  • 17.09.2025, 9:16
  • 3,984
Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Президент США Дональд Трамп передал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Об этом сообщает RMF24.

Как пишет издание, Белый дом доставил письмо от Трампа президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Оно уже отправлено в Варшаву дипломатической почтой.

Содержание письма пока неизвестно.

Также сообщается, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.

Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

