Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому 17.09.2025, 9:16

3,984

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Президент США Дональд Трамп передал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Об этом сообщает RMF24.

Как пишет издание, Белый дом доставил письмо от Трампа президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Оно уже отправлено в Варшаву дипломатической почтой.

Содержание письма пока неизвестно.

Также сообщается, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.

Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

