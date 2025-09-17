Белорусская промышленность катится вниз все быстрее 3 17.09.2025, 11:42

2,002

У режим проблемы по всех экономическим направлениям.

Споткнувшись в июле, белорусcкая промышленность к августу не поправилась. Наоборот, ей стало только хуже. Темпы снижения промышленного производства ускорились, и пока не видно никаких перспектив к тому, чтобы процесс мог развернуться в обратном направлении, пишет planbmedia.io.

По данным Белстата, за восемь месяцев промышленное производство сократилось на 0,8 процента. По итогам семи месяцев снижение составляло символические 0,3 процента. Но при этом за июль, по сравнению с июнем, падение составило 3,5 процента.

Больше всего в августе пострадали области, в которых расположена белорусская нефтехимическая промышленность. В Витебской области промышленное производство упало на 4,2 процента, в Гомельской — на 2,7.

То есть атаки дронов по российским НПЗ белорусской нефтепереработке не помогли. Белорусские заводы не смогли, а еще и не захотели, воспользоваться возникшим на российском рынке дефицитом топлива. Потому что у белорусских НПЗ нет проблем с тем, чтобы произвести бензин. У белорусских НПЗ есть проблема с тем, чтобы продать его себе не в убыток. А продавать не в убыток не получается. И именно поэтому белорусским НПЗ приходится сокращать производство.

Точно также, как сокращает производство вся остальная белорусская промышленность. Еще неделю назад Лукашенко в очередной раз пожаловался, что товары, которые не продаются на российском рынке, девать больше особо некуда. Потому что рынки дальней дуги не оправдали возлагавшихся на них надежд.

Экспорт белорусских товаров в страны дальней дуги за семь месяцев обвалился на 10 процентов. Сильно пострадала торговля с дружественным Китаем. А сейчас, после того как Польша закрыла границу, в очередной раз может пострадать еще и торговля с недружественным Евросоюзом.

Потому что недружественный Евросоюз занимал для белорусского экспорта третье по значению место после Китая и России. Общий объем экспорта в ЕС за прошлый год составил 1,4 миллиарда долларов. При этом, как подсчитал глава таможенного комитета Владимир Орловский, 64 процента этого экспорта шли как раз через польскую границу. И если граница не откроется, то белорусский экспорт там больше ходить не будет. А на польской и литовской границах места на всю белорусскую торговлю с Евросоюзом не хватит.

Так что пока перспективы белорусской промышленности в частности и экономики вообще выглядят не очень радостными. Европа все больше закрывается, а на российском рынке остается все меньше места для белорусских товаров.

