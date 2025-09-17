Найден ключ к пониманию происхождения человеческого разума 17.09.2025, 11:56

1,476

Традиционные представления в этой сфере устаревают.

Плацента может оказаться недостающим звеном в понимании происхождения человеческого разума и нейроразнообразия, включая аутизм. Об этом заявил нейробиолог Алекс Цомпанидис. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

По словам ученого, традиционные представления о плаценте как о «пассивном фильтре» устаревают: она сама активно регулирует развитие мозга за счет стероидных гормонов, таких как тестостерон и эстрогены.

«Плацента обладает колоссальным трансляционным потенциалом, ведь она доступна уже при рождении. Это открывает возможности для скрининга и ранней поддержки детей с особенностями развития», — отметил Цомпанидис.

Исследователь связывает работу плаценты не только с индивидуальными различиями в развитии мозга, но и с эволюцией когнитивных способностей человека. В статье, опубликованной им ранее в Evolutionary Anthropology, Цомпанидис предположил, что именно адаптации плаценты могли способствовать формированию у Homo sapiens крупных и высокоорганизованных мозгов, а вместе с ними — речи, социального поведения и абстрактного мышления.

Сейчас ученый работает в международной команде под руководством профессора Саймона Барон-Коэна и при поддержке фонда Simons Foundation. Исследования группы показывают, что осложнения беременности и нейроразвитие связаны общими биологическими механизмами, в том числе половыми различиями, которые особенно заметны при аутизме.

Цомпанидис подчеркивает, что его подход — это не поиск «патологии», а признание аутизма частью естественного спектра человеческой нейроразнообразности.

«Мы должны интегрировать опыт самих аутичных людей в исследовательские приоритеты», — отметил ученый.

Эксперт считает, что новые взгляды на роль плаценты могут изменить не только подходы к диагностике аутизма, но и наше понимание того, как формировался человеческий интеллект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com