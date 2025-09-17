закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найден ключ к пониманию происхождения человеческого разума

  • 17.09.2025, 11:56
  • 1,476
Найден ключ к пониманию происхождения человеческого разума

Традиционные представления в этой сфере устаревают.

Плацента может оказаться недостающим звеном в понимании происхождения человеческого разума и нейроразнообразия, включая аутизм. Об этом заявил нейробиолог Алекс Цомпанидис. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

По словам ученого, традиционные представления о плаценте как о «пассивном фильтре» устаревают: она сама активно регулирует развитие мозга за счет стероидных гормонов, таких как тестостерон и эстрогены.

«Плацента обладает колоссальным трансляционным потенциалом, ведь она доступна уже при рождении. Это открывает возможности для скрининга и ранней поддержки детей с особенностями развития», — отметил Цомпанидис.

Исследователь связывает работу плаценты не только с индивидуальными различиями в развитии мозга, но и с эволюцией когнитивных способностей человека. В статье, опубликованной им ранее в Evolutionary Anthropology, Цомпанидис предположил, что именно адаптации плаценты могли способствовать формированию у Homo sapiens крупных и высокоорганизованных мозгов, а вместе с ними — речи, социального поведения и абстрактного мышления.

Сейчас ученый работает в международной команде под руководством профессора Саймона Барон-Коэна и при поддержке фонда Simons Foundation. Исследования группы показывают, что осложнения беременности и нейроразвитие связаны общими биологическими механизмами, в том числе половыми различиями, которые особенно заметны при аутизме.

Цомпанидис подчеркивает, что его подход — это не поиск «патологии», а признание аутизма частью естественного спектра человеческой нейроразнообразности.

«Мы должны интегрировать опыт самих аутичных людей в исследовательские приоритеты», — отметил ученый.

Эксперт считает, что новые взгляды на роль плаценты могут изменить не только подходы к диагностике аутизма, но и наше понимание того, как формировался человеческий интеллект.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин