Завтра можно увидеть редкое астрономическое явление, которое происходит раз в 10 лет 17.09.2025, 15:06

Огромный астероид пролетит рядом с Землей.

В четверг, 18 сентября 2025 года, Земля окажется вблизи крупного астероида размером с два футбольных поля, сообщили ученые, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Астероид 2025 FA22 пролетит на безопасном расстоянии — 523 000 миль (842 000 километров), что в два раза больше среднего расстояния до Луны. Несмотря на это, для такого большого объекта встреча на столь близком расстоянии крайне редка. «Хотя это абсолютно безопасное расстояние, событие примечательно. Подобная встреча с объектом такого размера происходит примерно раз в десять лет», — отметил астроном Джанлука Мази из проекта Virtual Telescope.

Диаметр астероида составляет 158 метров. Первоначально считалось, что его орбита может привести к столкновению с Землей в 2089 году, но после уточнения данных риск был снят.

Наблюдать 2025 FA22 можно будет в телескоп даже небольшого диаметра: астероид достигнет яркости 13,2 между 18 и 22 сентября. Проект Virtual Telescope организует онлайн-трансляцию с роботизированных телескопов в Манчиано, Тоскана, Италия, начиная с 06:00 по Минску 18 сентября.

Пролет астероида совпадает с редкой астрономической сценой: тонкий серп Луны будет сиять рядом с Венерой, а неподалеку в созвездии Льва будет яркая звезда Регул. На следующий день произойдет соединение этих светил, а 21 сентября — противостояние Сатурна и новолуние, которое в Южном полушарии совпадет с солнечным затмением, видимым с Новой Зеландии, Антарктиды.

Это событие станет одной из самых заметных астрономических явлений этого года и редким шансом наблюдать крупный астероид вблизи Земли.

