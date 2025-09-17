Минобороны РФ сообщило о возвращении войск с учений «Запад-2025»3
- 17.09.2025, 19:58
Учения завершились 16 сентября.
Российские войска и подразделения других государств приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после завершения стратегических учений «Запад-2025», сообщает Минобороны РФ.
Учения завершились 16 сентября. Их кульминацией стало выполнение маневров на полигоне в Нижегородской области. На них присутствовал диктатор России Владимир Путин.
В учениях, которые продлились пять дней, задействовали 41 сухопутный и морской полигон (из них четыре — в Беларуси), 100 тыс. военнослужащих (из них до 7 тыс. — белорусские военные) и 10 тыс. единиц военной техники.