Минобороны РФ сообщило о возвращении войск с учений «Запад-2025» 3 17.09.2025, 19:58

Учения завершились 16 сентября.

Российские войска и подразделения других государств приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после завершения стратегических учений «Запад-2025», сообщает Минобороны РФ.

Учения завершились 16 сентября. Их кульминацией стало выполнение маневров на полигоне в Нижегородской области. На них присутствовал диктатор России Владимир Путин.

В учениях, которые продлились пять дней, задействовали 41 сухопутный и морской полигон (из них четыре — в Беларуси), 100 тыс. военнослужащих (из них до 7 тыс. — белорусские военные) и 10 тыс. единиц военной техники.

