В Китае скопировали российский «Тайфун» 3 17.09.2025, 20:31

4,034

Фотофакт.

Конструкторы нового бронеавтомобиля, который заметили в ходе испытаний в Китае, скопировали решения российского минозащищенного КамАЗ-63968 («Тайфун-К»). Об этом пишет Defence Blog.

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий испытания новой машины класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected — бронированные автомобили с повышенной противоминной защитой). Автор отметил, что китайский образец повторяет компоновку «Тайфуна». Трехосную машину с колесной формулой 6х6 могли построить на шасси тактического грузовика Shaanxi HMV3.

В задней части машины находится модульный отсек для десанта с гидравлической дверью и противоминными сиденьями. Кресла подвешены к крыше для снижения влияния взрывной волны при наезде на мину.

Китайский «Тайфун» получил гидропневматическую подвеску, которая позволяет водителю регулировать дорожный просвет. «Сходство автомобиля с российской архитектурой MRAP трудно не заметить. Сходство в конструктивной компоновке, философии защиты экипажа и модульной адаптивности отражает то, что может быть более широкой схемой обратного проектирования или лицензионной адаптации», — говорится в материале.

