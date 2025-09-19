закрыть
Стармер призвал Трампа надавить на Россию

  • 19.09.2025, 4:44
Стармер призвал Трампа надавить на Россию

Премьер Британии заявил, что диктатор РФ «сильно осмелел».

США необходимо усилить давление на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин слишком осмелел в контексте войны против Украины.

Об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявил, что Трампу необходимо надавить на Путина для завершения войны РФ против Украины, потому что глава Кремля «слишком осмелел и действует безрассудно».

«Вот почему союзникам следует усилить действия против Путина. Действия Европы, с гарантиями США, являются примером того, как Европа берет на себя ответственность», - добавил британский премьер.

