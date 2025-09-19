Вблизи Камчатки произошло новое мощное землетрясение
- 19.09.2025, 8:00
- 1,752
В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.
Вблизи побережья Камчатского полуострова было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Эпицентр землетрясения располагался в море в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского на глубине 123 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
В домах людей шаталась мебель, качались люстры, а в аэропорту вибрация едва не сломала электронные табло.
О пострадавших и разрушениях информация пока что отсутствует.
На Камчатском полуострове объявлена угроза цунами, к берегам приближаются полутораметровые волны. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
Кроме того, угрозу цунами из-за землетрясения объявила Геологическая служба США, а ГУ МЧС России по Сахалинской области объявило аналогичную угрозу на Курильских островах.