Вблизи Камчатки произошло новое мощное землетрясение 19.09.2025, 8:00

1,752

В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.

Вблизи побережья Камчатского полуострова было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Эпицентр землетрясения располагался в море в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского на глубине 123 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

В домах людей шаталась мебель, качались люстры, а в аэропорту вибрация едва не сломала электронные табло.

О пострадавших и разрушениях информация пока что отсутствует.

На Камчатском полуострове объявлена угроза цунами, к берегам приближаются полутораметровые волны. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, угрозу цунами из-за землетрясения объявила Геологическая служба США, а ГУ МЧС России по Сахалинской области объявило аналогичную угрозу на Курильских островах.

