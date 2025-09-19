закрыть
Вблизи Камчатки произошло новое мощное землетрясение

  • 19.09.2025, 8:00
  • 1,752
В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.

Вблизи побережья Камчатского полуострова было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Эпицентр землетрясения располагался в море в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского на глубине 123 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

В домах людей шаталась мебель, качались люстры, а в аэропорту вибрация едва не сломала электронные табло.

О пострадавших и разрушениях информация пока что отсутствует.

На Камчатском полуострове объявлена угроза цунами, к берегам приближаются полутораметровые волны. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, угрозу цунами из-за землетрясения объявила Геологическая служба США, а ГУ МЧС России по Сахалинской области объявило аналогичную угрозу на Курильских островах.

