19 сентября 2025, пятница, 11:01
Украинские дроны атаковали стратегический объект возле Феодосии

  • 19.09.2025, 9:42
  • 1,422
Украинские дроны атаковали стратегический объект возле Феодосии

Местные жители слышали не менее пяти взрывов.

Ночью и утром 19 сентября дроны атаковали военные и стратегические объекты на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

По данным Telegram-каналов, БпЛА, в частности, атаковали объекты в районе оккупированной Феодосии. В 05:38 в Феодосии и пригородах прогремели первые взрывы. Местные жители говорят, что слышали не менее пяти взрывов.

Российская оккупационная администрация молчит про атаку дронов на военные объекты в Крыму. Минобороны РФ заявило, что ночью 19 сентября в небе над временно оккупированным Крымом российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила четыре украинских БпЛА.

Фото: Диалог.ua

Нужно отметить, что ВСУ ранее уже несколько раз атаковали военные и стратегические объекты РФ возле оккупированной Феодосии. Например, еще в октябре 2024 года дроны ударили по Феодосийской нефтебазе, которая снабжает топливом российскую оккупационную армию. В результате воздушного удара на ее территории начался сильный пожар. Огонь на нефтебазе не могли потушить несколько дней.

Также в районе Феодосии ВСУ ранее атаковали морской нефтяной терминал. Этот объект относится к Феодосийской нефтебазе. Видимо, сейчас украинские дроны снова нанесли «визит» на эти стратегические объекты.

