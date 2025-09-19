Российский «АвтоВАЗ» страдает от кризиса 2 19.09.2025, 10:14

Планы производства снижены на 40% из-за обвала продаж.

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» пересмотрел производственные планы на 2025 год в сторону резкого сокращения. По словам президента компании Максима Соколова, выпуск автомобилей Lada составит чуть более 300 тысяч единиц, включая новую модель Lada Iskra, которая будет собираться на петербургском автозаводе, пишет The Moscow Times.

Первоначально, в ноябре 2024 года, совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил план выпуска на 2025-й в объеме 500 тысяч автомобилей. В июне Соколов прогнозировал падение продаж на 20-25%, до 367 тысяч автомобилей. Текущий прогноз предполагает уже 40-процентное сокращение.

«С учетом запуска завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько больше — станет ясно ближе к концу года. Сейчас рынок начал „раскачиваться“, поэтому плюс-минус 10% от этой цифры мы можем ожидать. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно — сбалансировать с продажами», — пояснил Соколов.

По данным «Автостата», продажи Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% — до 211,3 тысячи автомобилей. На фоне спада компания была вынуждена ввести четырехдневную рабочую неделю сроком на полгода.

В целом в первом полугодии 2025-го в России было реализовано 530,4 тысячи новых легковых автомобилей, а с учетом грузовиков и автобусов — 601,8 тысячи. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи легковых машин снизились на 26%, автобусов — почти на 60%, тяжелых грузовиков — на 55,9%.

Как ранее объяснял Соколов, падение связано с целым рядом негативных факторов: высокой ключевой ставкой Центробанка, ужесточением условий автокредитования и демпингом со стороны китайских автомобилей, массово ввезенных в страну в 2024 году.

