Премьер-министр Франции оказался перед лицом ультиматума 19.09.2025, 10:33

Налог на богатых или отставка.

Политическое будущее французского премьер-министра Себастьена Лекорню зависит от решения важнейшего вопроса: как обложить налогами французских миллиардеров?

Социалисты в обмен на поддержку в парламенте требуют, чтобы в бюджет на 2026 года был включен 2-процентный налог на крупные личные состояния, который коснется 0,01% населения Франции. Несмотря на широкую общественную поддержку этой меры, она вызывает неприятие у правых союзников и оппонентов премьер-министра, пишет The Moscow Times.

Лекорню, соратник президента Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе стал пятым менее чем за два года премьер-министром Франции, спешит подготовить проект бюджета до 7 октября.

Включение в него налога, названного по фамилии автора идеи экономиста Габриэля Зюкмана, может преобразить политику Франции в отношении имущественного неравенства, но также может усилить отток капитала из страны, налоговое бремя которой уже является крупнейшим в Европе по отношению к ВВП.

ФРАНЦУЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВУ

Автор налоговой инициативы надеется, что применение этого решения во Франции вызовет аналогичные дискуссии по всей Европе.

Зюкман сказал в интервью Рейтер, что во многих странах самые состоятельные домохозяйства платят более низкий подоходный налог, чем большинство граждан, но во Франции этот разрыв особенно заметен.

«Во-первых, миллиардеры платят практически нулевой подоходный налог во Франции, а во-вторых, их богатство выросло особенно быстрыми темпами за последние 15 лет», — сказал экономист.

По его оценкам, предлагаемый 2-процентный налог на состояния размером свыше 100 миллионов евро ($118 миллионов) затронет всего 1.800 домохозяйств, но принесет французскому бюджету до 20 миллиардов евро в год, что поможет сократить дефицит, который сейчас является крупнейшим в еврозоне и оценивается в 5,4% ВВП.

Группа из семи авторитетных экономистов в статье для газеты Le Monde отметила, что налог, вероятно, принесет около 5 миллиардов евро и может побудить состоятельных граждан покинуть Францию.

Опрос Ifop, проведенный в сентябре для Социалистической партии, показал, что налог Зюкмана поддерживают 86% избирателей, в том числе 92% избирателей партии президента Макрона.

Предложение пользуется широкой поддержкой среди законодателей с левого фланга, которым удалось провести его через нижнюю палату парламента в феврале, однако Сенат проголосовал против.

Лекорню не может рисковать отношениями с социалистами, так как у них достаточно голосов в союзе с другими партиями, чтобы отправить его в отставку, поэтому сейчас шансов на включение этих 2% в проект бюджета на 2026 года еще больше.

КОМПРОМИСС ДЛЯ СТАРТАПОВ

Критики предупреждают, что налог Зюкмана навредит инвестициям в инновационные стартапы, такие как гигант искусственного интеллекта Mistral AI — главную надежду Европы в борьбе с более крупными американскими конкурентами вроде OpenAI.

Гендиректор Mistral AI Артур Менш сказал, что Франции нужна более справедливая налоговая система, но при этом страна должна оставаться конкурентоспособной.

«Всегда существует напряженность между необходимостью перераспределения богатства и инновациями», — сказал он телеканалу France 2, добавив, что лично он не может позволить себе платить такой налог.

Стартапам часто требуются годы, чтобы выйти на прибыль, из-за чего учредителям часто приходится продавать доли ради уплаты налога.

Социалисты прислушиваются к этим опасениям и готовы к переговорам — при условии, что налог затронет таких миллиардеров, как самый богатый француз, глава LVMH Бернар Арно.

«Стартапы нужно поддерживать. Цель — обложить налогом миллиардеров», — сказал депутат от Социалистической партии Филипп Брен в эфире радио franceinfo, предложив освобождать компании от налога, пока они не покажут в отчетности пять прибыльных лет.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Число состоятельных налогоплательщиков, которые задумались о переезде за границу из-за опасений о повышении налогов во Франции, выросло за последний год, сказал юрист фирмы August Debouzy Филипп Лоранц.

«И это еще не ультрабогатые, у них нет 100 миллионов евро, — сказал он. — Так что можно только представить, что думают люди со 100 миллионами».

Зюкман настаивает, что исключений ни для кого делать нельзя, и что владельцы таких компаний, как Mistral AI, которая сейчас оценивается в 11,7 миллиарда евро, могут при нехватке денег расплачиваться акциями.

Но юристы видят впереди и конституционные препятствия: есть судебные прецеденты оспаривания «конфискационных» мер и налогов, направленных на отдельные группы.

Зюкман утверждает, что существующее положение дел нарушает Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, в которой говорится, что налоги должны выплачиваться в равной степени, пропорционально платежеспособности. По его словам, новый налог не заставит сверхбогатых платить больше, чем другие, но гарантирует, что они не будут платить меньше.

«Следовательно, речь идет о простом приведении наших налоговых законов в соответствие с фундаментальным конституционным принципом равного налогообложения», — указывает экономист.

