Россия поставляет оружие итальянской мафии 19.09.2025, 16:09

Для этого используется так называемый теневой флот.

Произведенное в России стрелковое оружие и боеприпасы к ним продают итальянским преступным группировкам. Для этого, предположительно, используется российский теневой флот, пишет итальянское издание Linkiesta.

Журналисты выяснили, что из России в Италию поступает новое оружие без серийных номеров, произведенное с 2010-й по 2020 годы: в том числе штурмовые и снайперские винтовки. Речь идет не о стертых серийных номерах, а, как заявил источник издания, новом оружии, которое уже в таком виде вышло с завода.

Поставляемое итальянским группировкам стрелковое оружие производится, как утверждается, на Тульском оружейном заводе. Издание отмечает, что оружие без серийных номеров вывозить с заводов могут только с одобрения властей и это подтверждается в докладе Европола от 2023 года, где сказано, что появление на рынке нового немаркированного оружия свидетельствует о «формах квазигосударственного соучастия в подпитке незаконной торговли».

Для перевозки оружия и боеприпасов, по данным журналистов, может использоваться российский теневой флот. Со ссылкой на документ эстонской разведки издание пишет, что, «вполне вероятно, что грузы, официально предназначенные для третьих стран, частично разгружаются во второстепенных портах в центральной части Средиземного моря».

Оружие прибывает в бочках с маслом, топливом или смазочными материалами. Это делается как для обхода контроля, так и для лучшей сохранности оружия, предотвращая его окисление в воде, утверждается в материале Linkiesta.

Доставленное в Италию оружие не обязательно сразу попадает в руки преступных группировок. Собеседник издания говорит, что часть оружия хранится на складах.

