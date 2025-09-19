Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ

Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ3
- 19.09.2025, 20:27
Президент Украины отреагировал на ситуацию в Купянске.
Украинские защитники держат оборону в районе Купянска, а также продолжают контрнаступление в Донецкой области.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
По словам главы украинского государства, сегодня ему докладывали военные и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как отметил Зеленский, украинские воины продолжают контрнаступательные действия в районе Покровска и Доброполья, где было одно из самых важных направлений для российского наступления. Полноценное наступление у РФ развернуть не получилось.
- Украинские военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных, - рассказал президент.
Глава украинского государства поблагодарил все подразделения, которые задействованы в контрнаступлении.
Также Зеленский отметил, что в Купянске и районах вокруг города украинские воины защищают позиции. Он поблагодарил все бригады.
- Будут и новые наши дипстрайки (дальние удары - ред.) в ответ на то, что делает Россия, - добавил глава украинского государства.