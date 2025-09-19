закрыть
19 сентября 2025, пятница, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ

3
  • 19.09.2025, 20:27
  • 1,604
Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины отреагировал на ситуацию в Купянске.

Украинские защитники держат оборону в районе Купянска, а также продолжают контрнаступление в Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

По словам главы украинского государства, сегодня ему докладывали военные и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил Зеленский, украинские воины продолжают контрнаступательные действия в районе Покровска и Доброполья, где было одно из самых важных направлений для российского наступления. Полноценное наступление у РФ развернуть не получилось.

- Украинские военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных, - рассказал президент.

Глава украинского государства поблагодарил все подразделения, которые задействованы в контрнаступлении.

Также Зеленский отметил, что в Купянске и районах вокруг города украинские воины защищают позиции. Он поблагодарил все бригады.

- Будут и новые наши дипстрайки (дальние удары - ред.) в ответ на то, что делает Россия, - добавил глава украинского государства.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин