Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ 3 19.09.2025, 20:27

1,604

Президент Украины отреагировал на ситуацию в Купянске.

Украинские защитники держат оборону в районе Купянска, а также продолжают контрнаступление в Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

По словам главы украинского государства, сегодня ему докладывали военные и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил Зеленский, украинские воины продолжают контрнаступательные действия в районе Покровска и Доброполья, где было одно из самых важных направлений для российского наступления. Полноценное наступление у РФ развернуть не получилось.

- Украинские военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных, - рассказал президент.

Глава украинского государства поблагодарил все подразделения, которые задействованы в контрнаступлении.

Также Зеленский отметил, что в Купянске и районах вокруг города украинские воины защищают позиции. Он поблагодарил все бригады.

- Будут и новые наши дипстрайки (дальние удары - ред.) в ответ на то, что делает Россия, - добавил глава украинского государства.

