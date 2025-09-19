В Латвии предложили закрыть автобусные рейсы в Беларусь 19.09.2025, 21:00

Сейчас из Латвии выполняются три автобусных маршрута в нашу страну.

Правовое обоснование намерения не продлевать лицензии на регулярные автобусные перевозки пассажиров из Латвии в Беларусь и Россию поручило подготовить Автотранспортной дирекции латвийское Министерство сообщения.

Сейчас из Латвии выполняются четыре автобусных маршрута в Россию и три — в Беларусь.

Регулярные перевозки в нашу страну выполняет SIA Latlines: в Витебск — до 31 января 2026 года, в Минск — до 26 февраля 2026 года, в Гомель — до 27 июня 2026 года. Некоторые маршруты обслуживаются не ежедневно.

В Автотранспортной дирекции пояснили, что для прекращения регулярных автобусных перевозок в Беларусь и Россию необходим внешний нормативный акт. При этом, если страны Балтии не согласуют совместное решение, пассажиры будут пользоваться маршрутами через Литву и Эстонию, а также «нелегальным сегментом» — микроавтобусами до девяти мест.

Ранее сообщалось, что с 15 октября 2025 года по 14 октября 2026 года в Латвии будет действовать запрет для перевозчиков по осуществлению международных нерегулярных перевозок организованных групп автобусами при пересечении границы Латвии и Беларуси и Латвии и России в пунктах пропуска «Патерники» (с белорусской стороны — «Григоровщина»), (с российской стороны — «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»).

