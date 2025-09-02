Как Пекин крадет статус «победителя» у Путина 2.09.2025, 11:03

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Китай совершает экспансию в прошлое, отодвигая Россию.

Китай перетягивает на себя тогу главного победителя во Второй мировой войне. Таким наблюдением в одном из последних эфиров поделился российский политолог Владимир Пастухов, пишет «Салiдарнасць».

Он сослался на русскоязычную передачу на государственном телеканале КНР, в которой утверждалось, что сам масштаб грядущего военного парада в Пекине в честь 80-летия победы над Японией продемонстрирует, кто главный победитель в той войне.

— Китай безусловно является главным победителем с точки зрения авторов этой передачи, — почеркнул Пастухов. — Ну вот Путин, когда туда едет, он с этим соглашается. Приедет ли туда Трамп, чтобы с этим согласиться, сомневаюсь.

Политолог считает, что, проводя парад покруче, чем на Красной площади, Пекин совершает экспансию в прошлое, отодвигая Россию с позиции главного победителя во Второй мировой: «Теперь у нас новый главный победитель».

Отметим, что и кремлевская, и лукашенковская пропаганда годами раздавала и продолжает раздавать обвинения в «переписывании истории», в «искажении исторической правды» о роли СССР (читай — России) в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

При этом, все эти упреки и обвинения летят в сторону западных стран, США и некоторых бывших соседей по соцлагерю. Но ни слова критики не звучит в адрес Пекина. Вот и в этот раз, выступая на саммите ШОС правитель Беларуси завел привычную шарманку:

— Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков — забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе — это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок.

Искать в этой шаблонной фразе слово «Китай» было бы предельно наивно. Ведь, как говорят в таких случаях: «Это — другое».

