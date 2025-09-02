Дорожный конфликт из Минска попал на видео 3 2.09.2025, 11:16

2,676

Решил наказать за соблюдение ПДД?

Читатель «Онлайнера» попал в конфликтную ситуацию на улице в Минске. На Притыцкого его подрезал BMW: как считает автор видео, таким образом водитель «немца» хотел его проучить. Но за что?

Все случилось вчера, 1 сентября. Водитель на улице Лещинского остановился в средней полосе для поворота налево — на Притыцкого. В этом ряду он был первым, при этом согласно разметке из него также разрешено движение прямо. В этом, считает автор ролика, и была суть дальнейшего конфликта. По его словам, он в ожидании разрешающего сигнала для поворота налево «перегородил» дорогу BMW, который сворачивать с Лещинского не планировал.

— Сперва он мне посигналил в спину, а потом не поленился и повернул за мной налево, чтобы меня проучить, — уверен водитель. — А когда на светофоре мы должны были остановиться и поговорить, так он испугался — и аж на красный проехал.

