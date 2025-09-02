Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении на камеры

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении на камеры4
Он опроверг информацию, что его шантажировали российские спецслужбы.
Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался журналистам в совершенном преступлении.
Во время общения с журналистами в зале суда подозреваемый назвал свои действия «личной местью украинской власти», пишет New Voice.
Он также опроверг информацию о том, что его шантажировали российские спецслужбы.
«Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — признался подозреваемый.
Отвечая на вопрос о том, почему он убил именно Парубия, мужчина сказал, что нардеп «был рядом».
«Если бы я жил в Виннице, значит был бы Петя (вероятно, речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко — ред.)», — добавил подозреваемый.