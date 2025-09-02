закрыть
Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении на камеры

4
  • 2.09.2025, 13:37
  • 1,926
Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении на камеры

Он опроверг информацию, что его шантажировали российские спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался журналистам в совершенном преступлении.

Во время общения с журналистами в зале суда подозреваемый назвал свои действия «личной местью украинской власти», пишет New Voice.

Он также опроверг информацию о том, что его шантажировали российские спецслужбы.

«Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — признался подозреваемый.

Отвечая на вопрос о том, почему он убил именно Парубия, мужчина сказал, что нардеп «был рядом».

«Если бы я жил в Виннице, значит был бы Петя (вероятно, речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко — ред.)», — добавил подозреваемый.

