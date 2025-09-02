Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении на камеры 4 2.09.2025, 13:37

1,926

Он опроверг информацию, что его шантажировали российские спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался журналистам в совершенном преступлении.

Во время общения с журналистами в зале суда подозреваемый назвал свои действия «личной местью украинской власти», пишет New Voice.

Он также опроверг информацию о том, что его шантажировали российские спецслужбы.

«Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — признался подозреваемый.

Отвечая на вопрос о том, почему он убил именно Парубия, мужчина сказал, что нардеп «был рядом».

«Если бы я жил в Виннице, значит был бы Петя (вероятно, речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко — ред.)», — добавил подозреваемый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com