2 сентября 2025, вторник, 19:23
Умер известный канадский актер из племени ирокезов Грэм Грин

  • 2.09.2025, 18:54
  • 2,308
Номинант на премию «Оскар» скончался на 74-м году жизни.

На 74-м году жизни скончался канадский актер Грэм Грин, известный по фильму «Танцующий с волками». Причиной стала продолжительная болезнь, сообщил ABC News его агент Майкл Грин.

Агент актера отметил, что он «любил все, что тот сделал для своего народа и для мира».

«Он был человеком с выдающимися моральными принципами и характером, и нам его будет вечно не хватать. Мы любим тебя, мой брат Грин, да благословит тебя Бог», — говорится в сообщении.

Грэм Грин родился в канадской провинции Онтарио, в резервации Сикс-Нейшенс индейского народа ирокезов, недалеко от города Брантфорд. Он принадлежит к племени онайда, которое входит в состав Конфедерации ирокезов.

Свою карьеру Грин начал в 1970-х, в числе его первых проектов был фильм «Бегущий храбрец» и сериал «Она написала убийств. Актер получил мировое признание благодаря роли Разящей Птицы в эпопее Кевина Костнера «Танцующий с волками» (1990). Эта работа также принесла ему номинацию на премию Американской киноакадемии.

Среди других известных лент его участием: «Громовое сердце», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Зеленая миля», «Сумерки. Сага. Новолуние», «Ветреная река» и другие.

