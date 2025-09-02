Путин договорился с Си Цзиньпином об экспорте северных оленей в Китай 2.09.2025, 19:14

В Китае хвосты оленей используются для приготовления препаратов от болезней почек.

Россия получила возможность экспортировать в Китай живых северных оленей и их рога — панты. Как сообщает Кремль, соответствующие протоколы подписали Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и Главное таможенное управление Китая в ходе визита Владимира Путина в Пекин.

В Китае хвосты оленей используются для приготовления препаратов от болезней почек, плацента — главный ингредиент супа для потенции, а молодые рога применяют при создании препаратов, замедляющих старение и повышающих работоспособность.

Ранее английская The Times сообщала, что нетрадиционная медицина вызвала интерес Путина, и 72-летний президент якобы регулярно принимает ванны с экстрактом крови из пантов сибирских оленей. Лидер Китая Си Цзиньпин тоже не молод, и Путин старше его всего на 8 месяцев. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет. Принятие ванн якобы обладает омолаживающим эффектом и улучшает мужскую потенцию. В рамках процедуры рога срезают с живых животных раз в год.

О том, что окружение Путина охвачено навязчивой идеей продления жизни, со ссылкой на близкие к Кремлю источники писала «Медуза». По данным издания, в прошлом году один из чиновников из окружения президента поручил российским учёным разработать средства против старения.

По словам источников «Медузы», Минздрав требовал от научно-исследовательских институтов как можно скорее отчитаться о работе по борьбе с когнитивными и сенсорными расстройствами, клеточным старением и остеопорозом, а также по укреплению иммунной системы. «Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить еще вчера», — рассказывал один из исследователей. В исследованиях участвует Михаил Ковальчук, один из близких друзей Путина. Он также курирует финансируемую госпрограмму исследований в области генетики, в которой участвует старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова.

