В Минске с крыши самого высокого жилого дома спрыгнул человек

ЖК «Лазурит»

Стало известно, кто это был и зачем он это сделал.

В Минске с крыши самого высокого жилого дома ЖК «Лазурит» спрыгнул человек. Журналисты Onliner выяснили, кто это был и зачем это сделал.

Бодрящие нервы ролики разошлись по соцсетям 18 сентября: с крыши самого высокого жилого дома в Минске спрыгнул человек. Со специальной веревкой, конечно. Но все равно выглядело это волнительно. Кто он? Зачем это сделал? Будет ли прыгать еще?

Журналисты выяснили: «перформанс» — не самодеятельность. Прыжок был согласован и подготовлен профессионалами. Отрывались на крыше «Лазурита» беларусские каскадеры.

— Мы делали ролик для Гильдии каскадеров, хотим привлечь на беларусский рынок китайских кинематографистов, — объясняет старший риггер Гильдии каскадеров Республики Беларусь Дмитрий Войтенков. — За рубежом зачастую думают, что в Беларуси нет серьезных каскадеров, которые могут делать сложные трюки, но это не так. С помощью ролика мы как раз планируем показать свой уровень. Выйти на китайский рынок.

«Лазурит» как высшую (пока) точку столицы каскадеры приметили еще зимой, когда в Минске проходили съемки российского фильма. Тогда локация все же не попала в кадр, но ее потенциал запомнился. И, когда было решено снимать проморолик, вопрос, где это делать, даже не возникал.

— В конце августа мы отправили запросы в Мингорисполком и службу безопасности президента. Нашу идею поддержали. Руководство ТС «Лазурит» тоже пошло навстречу, за что им огромное спасибо. Уведомить надо было и администрацию района. На сбор всех разрешений ушел где-то месяц. Единственное, не успели согласовать съемки с дрона — из-за погоды и сильных ветров пришлось ускоряться со съемками. Просто не дождались этого документа, хотя нам тоже были готовы помочь. Первым прыгал Роман Королев — председатель нашей гильдии. После него прыгали еще несколько каскадеров, делали трюки, крутили акробатику.

Дмитрий уточнил: жильцов «Лазурита» заранее предупреждали, что во дворе будет происходить экшен. Поэтому сердечный приступ никто не получил. Наоборот, возле дома собралось много зрителей.

По планам, прыжки и съемки должны были продолжиться и 19 сентября. Но сильный ветер внес свои коррективы: на земле сносит, а уж на такой высоте и подавно.

— У нас вчера веревки вверх улетали, это при скорости ветра 6 метров в секунду. А сегодня порывы до 16. Поэтому решили не рисковать. Словили погодное окно, и хорошо, — рассказал Дмитрий.

Ролик, который должен впечатлить китайских кинематографистов, сейчас отдали на монтаж. Позже его обещают показать.

