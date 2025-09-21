В Дружковке схватили российского военного в форме ВСУ 1 21.09.2025, 9:52

2,628

Россиянин дезертировал с позиций оккупантов и оказался на подконтрольной ВСУ территории.

В городе Дружковка Донецкой области задержан военный российских оккупационных войск, переодетый в форму украинской армии. Соответствующие кадры в субботу опубликованы в соцсетях. В комментариях к видео задержанный обозначенный как российский диверсант. При этом «Суспільне» сообщает со ссылкой на источники в СБУ, что задержанный в Дружковке россиянин покинул позиции оккупантов после попадания под обстрел ВСУ.

По словам собеседников журналистов, задержанный склонен к злоупотреблению алкоголем, поэтому, оказавшись в Дружковке, он вступил в контакт с местными «асоциальными элементами».

После проверки со стороны спецслужбы задержанного передали в военную службу правопорядка. Вероятно, впоследствии его статус будет определен как военнопленный, после чего он будет внесен в списки на обмен.

О том, где оккупант взял украинскую военную форму, не уточняется. Отметим, случаи дезертирства среди российских военных в зоне боевых действий становятся все более частыми.

Основные причины – тяжелые потери на фронте, недостаток снабжения и деморализация личного состава. Военные обозреватели подчеркивают, что такие инциденты свидетельствуют о растущем кризисе в оккупационных войсках РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com