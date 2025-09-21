закрыть
В Афганистане у ворот военной базы прогремел взрыв

  • 21.09.2025, 19:39
Эту базу Трамп хочет вернуть под контроль США.

В уезде Баграм афганской провинции Парван у ворот военной базы произошел взрыв. Об этом сообщает информационное агентство «Джомхур» со ссылкой на источники.

Взрыв прогремел у четвертых ворот авиабазы Баграм «Си дукан». Именно через этот контрольно-пропускной пункт осуществляются основные передвижения в регионе. Другие подробности пока неизвестны.

Предполагается, что произошедшее связано с обострением политической риторики США. Американский президент Дональд Трамп. пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм.

