закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

  • 21.09.2025, 20:55
США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

Катер с примерно тонной кокаина уничтожили у берегов Доминиканы.

США и Доминиканская Республика впервые провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком в Карибском регионе, заявил на пресс-конференции представитель доминиканского Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD) Карлос Деверс, передает Listin Diario.

Скоростной катер, который, по сообщениям разведки, перевозил наркотики и направлялся в Доминикану, чтобы через нее провезти вещества в США, обнаружили в 80 морских милях (около 148 км) к югу от республики. Доминикану предупредили о незаконном заходе судна. Американская военная авиация ударила по катеру, уничтожив его.

Подразделения ВМС США и группы DNCD изъяли 13 тюков с 377 пакетами, завернутыми в клейкую ленту и с различными логотипами. В общей сложности они содержали около тонны кокаина. При этом 60 из найденных пакетов были уничтожены в результате взрыва судна, отметил Деверс.

Доминиканские власти проводят расследование, чтобы установить виновных в незаконном обороте наркотиков.

В той стороне, где, по данным доминиканских властей, обнаружили катер с наркотиками, находится Венесуэла. В августе США направили к ее берегам семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. Ранее в том же месяце The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

На этом фоне диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. В сентябре Трамп трижды сообщал об ударах по судам из Венесуэлы, перевозившим наркотики в США, в международных водах. 2 сентября в результате операции американских сил погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, внесенного Вашингтоном в феврале в список террористических.

Трамп утверждал, что эта группировка действует «под контролем» Мадуро. Власти США обвиняют венесуэльского президента в торговле наркотиками, за информацию, которая приведет к его аресту, назначена награда в $50 млн.

16 сентября Трамп сообщил о новом ударе США по судну с наркотиками в международных водах и гибели трех «наркотеррористов». 20 сентября он заявил об ударе по связанному с наркотрафиком судну и гибели трех «наркотеррористов», находившихся на борту.

Мадуро после первого уничтожения корабля из Венесуэлы назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась, и у США есть на нее план. Также Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны.

21 сентября NYT сообщила, что Белый дом продвигает законопроект, который расширит военные полномочия президента — вплоть до санкционирования ударов против людей, которых он считает «наркотеррористами», и стран, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин