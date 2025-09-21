США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море 21.09.2025, 20:55

Катер с примерно тонной кокаина уничтожили у берегов Доминиканы.

США и Доминиканская Республика впервые провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком в Карибском регионе, заявил на пресс-конференции представитель доминиканского Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD) Карлос Деверс, передает Listin Diario.

Скоростной катер, который, по сообщениям разведки, перевозил наркотики и направлялся в Доминикану, чтобы через нее провезти вещества в США, обнаружили в 80 морских милях (около 148 км) к югу от республики. Доминикану предупредили о незаконном заходе судна. Американская военная авиация ударила по катеру, уничтожив его.

Подразделения ВМС США и группы DNCD изъяли 13 тюков с 377 пакетами, завернутыми в клейкую ленту и с различными логотипами. В общей сложности они содержали около тонны кокаина. При этом 60 из найденных пакетов были уничтожены в результате взрыва судна, отметил Деверс.

Доминиканские власти проводят расследование, чтобы установить виновных в незаконном обороте наркотиков.

В той стороне, где, по данным доминиканских властей, обнаружили катер с наркотиками, находится Венесуэла. В августе США направили к ее берегам семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку. Ранее в том же месяце The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

На этом фоне диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. В сентябре Трамп трижды сообщал об ударах по судам из Венесуэлы, перевозившим наркотики в США, в международных водах. 2 сентября в результате операции американских сил погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, внесенного Вашингтоном в феврале в список террористических.

Трамп утверждал, что эта группировка действует «под контролем» Мадуро. Власти США обвиняют венесуэльского президента в торговле наркотиками, за информацию, которая приведет к его аресту, назначена награда в $50 млн.

16 сентября Трамп сообщил о новом ударе США по судну с наркотиками в международных водах и гибели трех «наркотеррористов». 20 сентября он заявил об ударе по связанному с наркотрафиком судну и гибели трех «наркотеррористов», находившихся на борту.

Мадуро после первого уничтожения корабля из Венесуэлы назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась, и у США есть на нее план. Также Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны.

21 сентября NYT сообщила, что Белый дом продвигает законопроект, который расширит военные полномочия президента — вплоть до санкционирования ударов против людей, которых он считает «наркотеррористами», и стран, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели.

