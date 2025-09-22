Ученые нашли два вида бактерий, погубивших армию Наполеона в 1812 году

Ученые нашли два вида бактерий, погубивших армию Наполеона в 1812 году1
22.09.2025
Исследователи проанализировали ДНК из зубов солдат, останки которых были обнаружены в Вильнюсе.
Ученые проанализировали ДНК из зубов 13 солдат армии Наполеона, останки которых были обнаружены в братской могиле с более чем 3 тыс. тел в Вильнюсе в 2001 году, и обнаружили два вида опасных бактерий, которые могли привести военнослужащих к гибели. Об этом сообщает испанская газета ABC.
«Исследование с применением усовершенствованного генетического секвенирования выявило у четырех человек Salmonella enterica Paratyphi C, вызывающую паратиф, а у двух — Borrelia recurrentis, возбудителя возвратного тифа», — говорится в статье.
До сих пор основными болезнями, поражавшими войска во время отступления из России в 1812 году, считались сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако в новом исследовании ученые отметили, что после всех этапов проверки и аутентификации не было выявлено никаких точных показаний, относящихся к R. prowazekii (возбудителю сыпного тифа) или B. quintana (возбудителю окопной лихорадки).
При этом ученые подчеркнули, что выборка из 13 образцов недостаточна для окончательных выводов, а солдаты могли умирать от сочетания усталости, холода и нескольких инфекций одновременно.