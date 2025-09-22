Риз Уизерспун предсказывает радикальные изменения в Голливуде 1 22.09.2025, 10:24

1,058

Риз Уизерспун

Причина — изменившиеся привычки зрителей.

Американская актриса Риз Уизерспун считает, что в ближайшие годы Голливуд ждут серьезные перемены. Причиной станут изменившиеся привычки зрителей и развитие технологий, включая искусственный интеллект, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Актриса отметила, что ее дети-подростки иначе относятся к фильмам — это сильно отличается от привычек ее поколения.

«Я заметила, что мои дети перестали ходить в кино. В моем детстве поход в кинотеатр по выходным был нормой. А сейчас большинство семей смотрят один фильм в год. Надо идти туда, где есть зритель, а не жаловаться на прошлое», — сказала Уизерспун.

По ее словам, из-за сокращения концентрации внимания формат фильмов и подход к их созданию «радикально изменится в ближайшие два-три года».

Актрису спросили, связано ли это с ростом влияния искусственного интеллекта. Уизерспун согласилась и подчеркнула, что важно научиться использовать новые технологии как инструмент, иначе они станут «это выйдет из-под контроля».

Она также рассказала о своем новом проекте — компании Sunnie, которая выпускает цифровые журналы для девушек зуммеров. По словам Уизерспун, работа в индустрии развлечений требует прагматичного подхода: «Время — главный ресурс. Его нельзя тратить на проекты, которые невозможно реализовать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com