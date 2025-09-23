закрыть
23 сентября 2025, вторник
Белоруска показала набор блюд, которые готовит в одиночку под заказ для фуршетов.

Белоруска из Минска готовит различные блюда на заказ. Похоже, она одна способна справиться с готовкой на десятки гостей. Сколько стоит и что бывает в меню, повар рассказала в TikTok.

Большое количество разнообразной еды с различными изысканными закусками: канапе, кростини, профитроли, фаршированная курица, а также горячее и десятки котлет.

Такой набор для 25 гостей обошелся заказчику в 2150 рублей.

@vkusno_s_petkevich Обзор заказа. Стол под ключ, на 25 персон. #ТатьянаПеткевич #ФуршетныйСтол #ДеньРожденияМинск #ЕдаНаЗаказМинск #КейтерингМинск #ОбзорЗаказа #ЗакускиНаЗаказ #ФуршетМинск ♬ оригинальный звук - Валентина Левкович

На своем сайте женщина указала, что она повар, кулинар, фуршетный мастер. А в комментариях уточнила, что продукты покупает сама.

Названная сумма — это общая стоимость за готовые блюда, которые приезжают к клиенту. А также, что все это приготовила она одна: «сутки без сна — и все готово».

Видео беларуски вызвало интерес у комментаторов. Одни, правда, признавали, что это дорого. Другие парировали, что нет. «Получается 86 рублей на человека — это недорого. Сюда входит стоимость продуктов и такая работа», — написала одна из пользовательниц.

В комментариях у нее спросили, сколько будет стоить набор блюд и закусок на 12 человек. Она ответила, что около 1 тыс. рублей. А вообще для заказов «есть вариант от 70 рублей на человека».

