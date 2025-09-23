Лукашенко показательно выпороли 23.09.2025, 9:48

1,476

Диктатор униженно лебезил перед высоким гостем из Китая.

Александр Лукашенко 22 сентября встретился с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си. Встреча проходила на фоне перекрытия белорусско-польской границы через которую железнодорожным транспортом идут поставки китайских товаров в Европу, пишет udf.

«Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья», - униженно лебезил Лукашенко, открывая встречу.

Далее он приступил к «насущным вопросам». Как отметил диктатор, в последнее время в СМИ в связи с этим визитом много «разного рода инсинуаций» по поводу в «наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей».

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит, - сказал Лукашенко. - Поэтому я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств…»

«Цель моего визита заключается в том, чтобы реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по госуправлению, - сказал в ответ Ли Си.

Далее переговорщики удалились в отдельный кабинет.

На прошлой неделе тема перекрытия белорусско-польской границы обсуждалась во время переговоров министров иностранных дел Польши и Китая Радослава Сикорского и Ван И.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com