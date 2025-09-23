закрыть
23 сентября 2025, вторник
Москву за половину суток атаковали более 40 украинских дронов

Москву за половину суток атаковали более 40 украинских дронов

Авиакомпании отменили или задержали более 200 рейсов.

Российская столица подверглась самой затяжной атаке украинских дронов как минимум с мая, пишет The Moscow Times.

О подлете первых беспилотников мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в семь вечера 22 сентября, а об уничтожении последних пяти — после 11 часов дня 23 сентября. Таким образом, примерно за 16 часов системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Московском регионе 41 дрон.

Согласно сводке Минобороны, за ночь были перехвачены 69 беспилотников. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, в Московском регионе и над оккупированным Крымом. Однако в министерстве не указали, сколько дронов было сбито на подлете к Москве. Собянин отметил, что в местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, но ничего не сообщил о последствиях на земле. Звуки взрывов накануне вечером слышали жители Одинцовского и Сергиево-Посадского округов Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки, и Чертаново. В подмосковном Реутове, по данным Baza, обломки дрона упали на парковку, повредив четыре автомобиля. Пострадали ли при этом люди, не уточнялось.

На фоне атаки беспилотников временно останавливал работу аэропорт Шереметьево. Также задержки рейсов были во Внуково и Домодедово. В общей сложности авиакомпании отменили или задержали более 200 рейсов. Часть летевших в Москву самолетов направили на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Утром 23 сентября «Аэрофлот» сообщил, что продолжает работу по «стабилизации расписания» и планирует вернуться к штатной работе до конца дня. «С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», — заверили в авиакомпании.

До этого самая затяжная атака украинских дронов на Москву длилась двое с половиной суток: с вечера 20-го по утром 23 мая. За это время на подлете к столице силы ПВО сбили 109 беспилотников. В результате были задержаны более сотни авиарейсов, что привело к транспортному коллапсу, а в регионах Центральной России была ограничена работа мобильного интернета.

