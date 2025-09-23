закрыть
23 сентября 2025, вторник
Когда в Беларуси начнут включать отопление

  • 23.09.2025, 13:31
Первые на очереди — школы, больницы, детские сады.

В Минэнерго рассказали, когда по Беларуси начнут включать отопление.

Важно отметить, что для этого должны быть соблюдены определенные условия, но прогноз погоды показывает, что в ближайшее время они будут выполнены.

Так, тепло в социальные учреждения начнет поступать в том случае, когда среднесуточная температура воздуха составит +10°С и такой показатель продержится не менее трех дней. Что касается квартир белорусов, то здесь термометры должны показывать +8°С.

Первые на очереди — школы, больницы, детские сады, а уже затем начнут включать отопление в жилфонде.

Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти. В столице это горисполком, а на местах райисполкомы.

