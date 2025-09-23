Премьер-министр Дании не исключает причастности России к атаке дронов на аэропорт 1 23.09.2025, 15:46

Метте Фредериксен

Полиция Копенгагена ведет расследование.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может «ни в коем случае исключить», что за ночным инцидентом с дронами, из-за которого аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа, стоит Россия, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Фредериксен, речь идет о «самой серьезной атаке на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день». Возможной целью, считает премьер, было «создать беспорядок и тревогу, проверить границы и увидеть, как далеко можно зайти».

Москва отвергла все обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Мы слышим бездоказательные обвинения от них каждый раз. Серьезная и ответственная сторона не должна выдвигать их снова и снова».

В свою очередь, директор по операциям датской разведки Флемминг Дрейер отметил, что власти «рассматривают все версии», но подчеркнул, что в нынешних международных условиях подобные угрозы тщательно отслеживаются.

Ситуация рассматривается как чрезвычайно серьезная и со стороны полиции. Директор полиции Копенгагена Анне Теннес напомнила, что закрытие международного аэропорта на несколько часов имеет серьезные последствия. Она подтвердила, что начато широкое расследование с участием национальных и международных структур, включая Швецию и Норвегию.

В ту же ночь дроны были замечены и в воздушном пространстве над Осло, что также вынудило закрыть аэропорт и отменить рейсы. В результате десятки тысяч пассажиров остались заблокированы.

Инцидент произошел на фоне участившихся сообщений о проникновении российских дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии, где на прошлой неделе были перехвачены три российских истребителя.

