НАТО: Мы готовы решительно ответить
- 23.09.2025, 16:00
Альянс выступил с заявлением.
Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Альянса.
Отмечается, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об этом инциденте, когда три вооруженных российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии более чем на десять минут.
«Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты Альянса были подняты на перехват и сопровождение из воздушного пространства Эстонии», — говорится в заявлении.
Там отметили, что это вторжение стало «частью более широкой картины все более безответственного поведения России», поскольку это уже второе за две недели заседание Североатлантического совета по статье 4.
Кроме того, в Альянсе добавили, что несколько других членов НАТО, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния — также подверглись нарушениям воздушного пространства со стороны России. «Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми членами Альянса, чье воздушное пространство было нарушено», — идет речь в заявлении НАТО.
«Россия несет полную ответственность за эти действия, которые являются эскалацией, рискуют просчетами и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться. Реакция НАТО на безрассудные действия России и в дальнейшем будет решительной», — отметили там.