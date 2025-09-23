НАТО: Мы готовы решительно ответить 23.09.2025, 16:00

1,986

Альянс выступил с заявлением.

Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Альянса.

Отмечается, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об этом инциденте, когда три вооруженных российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии более чем на десять минут.

«Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты Альянса были подняты на перехват и сопровождение из воздушного пространства Эстонии», — говорится в заявлении.

Там отметили, что это вторжение стало «частью более широкой картины все более безответственного поведения России», поскольку это уже второе за две недели заседание Североатлантического совета по статье 4.

Кроме того, в Альянсе добавили, что несколько других членов НАТО, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния — также подверглись нарушениям воздушного пространства со стороны России. «Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми членами Альянса, чье воздушное пространство было нарушено», — идет речь в заявлении НАТО.

«Россия несет полную ответственность за эти действия, которые являются эскалацией, рискуют просчетами и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться. Реакция НАТО на безрассудные действия России и в дальнейшем будет решительной», — отметили там.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com