Астраханский ГПЗ «Газпрома» остановил производство моторного топлива 23.09.2025, 17:35

Из-за пожара после атаки БПЛА.

Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» остановил производство моторного топлива из-за возгорания, возникшего на предприятии 22 сентября, сообщили Reuters три источника в отрасли.

По их словам, возгорание затронуло комбинированную установку по переработке стабильного конденсата У-1.731 производительностью 3 миллиона тонн в год, обеспечивающую выпуск на Астраханском ГПЗ товарного автобензина и дизельного топлива.

Восстановление производства моторного топлива, по мнению источников, может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Продолжался пожар долго… По самым оптимистичным прогнозам, не менее трех недель на ремонт, в худшем случае — до конца года», — рассказал один источник.

«Газпром» оперативно не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Другой источник сообщил, что пожар возник утром в понедельник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Пожар из-за налета БПЛА. Остановка до ноября — это в лучшем случае», — отметил он.

Днем в понедельник в телеграм-канале губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина появилось сообщение о том, что промышленные объекты региона были атакованы БПЛА.

С понедельника Петербургская биржа прекратила реализацию оптовых партий автобензина производства Астраханского ГПЗ, которая едва успела возобновиться в середине сентября. Ранее, с 15 сентября, на бирже прекратились продажи дизельного топлива Астраханского ГПЗ из-за неисправности гидроочистки.

Производство моторного топлива на Астраханском ГПЗ было аварийно остановлено 3 февраля текущего года в результате атаки БПЛА. После аварийного и капитального ремонтов комбинированная установка производства моторного топлива, по словам отраслевых источников, вернулась в работу в конце августа, а в первой декаде сентября на ней возобновился выпуск товарных дизельного топлива и автобензина.

Астраханский ГПЗ в 2024 году переработал 1,8 миллиона тонн стабильного газового конденсата, произвел 0,8 миллиона тонн автобензина, дизельного топлива — 0,6 миллиона тонн, мазута — 0,3 миллиона тонн, по данным отраслевых источников.

