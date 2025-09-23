Парламент Литвы упростил процедуру уничтожения дронов 1 23.09.2025, 20:41

Решение принято единогласно.

Парламент Литвы предоставил вооруженным силам страны полномочия для более оперативной и простой нейтрализации беспилотников, вторгшихся на территорию страны и представляющих для нее угрозу. Тем самым созданы дополнительные условия для максимально раннего и безопасного реагирования на участившиеся нарушения воздушного пространства дронами враждебных стран, заявил Сейм в Вильнюсе во вторник, 23 сентября.

За поправки проголосовали 117 депутатов, никто не воздержался и не был против. Отныне министр обороны Литвы либо уполномоченное им лицо вправе отдать приказ сбить беспилотники, которые оказались в запретной зоне или в зоне ограниченного доступа без соблюдения установленной процедуры. Военная сила по-прежнему будет применяться в соответствии с международными принципами и «только в случае крайней необходимости», цитирует поправки издание Delfi.

До сих пор литовская армия имела право применять военные средства против беспилотников только в двух случаях — если те используются в качестве оружия либо проникли на запретные территории и тем самым поставили под угрозу объекты государственного значения.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины беспилотники неоднократно вторгались на территорию балтийских стран, в том числе Литвы. Угроза возросла в последние недели, после того как в начале сентября 19 российских дронов залетели на территорию Польши, часть из них — из Беларуси. Некоторые были сбиты военной авиацией Польши и ее союзников.

